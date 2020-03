Triestina, Granoche: "Tanti interessi che spingono alla ripresa del calcio professionistico"

"Fisicamente sto bene e ho ancora tanta voglia di giocare, anzi adesso più che un mese fa. Non smetterò perché sono sicuro di poter dare ancora una mano alla Triestina e fare gol anche nel prossimo campionato": dritto al punto, dalle colonne de Il Piccolo - ed. Trieste, El Diablo Pablo Granoche.

L'attaccante della Triestina, prosegue poi: "Qualora maturassero le condizioni sanitarie per ripartire, saranno necessarie almeno due settimane e forse anche qualcosina in più di allenamenti. Poi si giocherà ogni tre giorni. Chi avrà più birra avrà un vantaggio. Adesso non si vede una speranza, ma a detta dei medici tra qualche settimana il quadro sarà più chiaro. E' evidente che la salute nostra e di chi ci segue deve essere salvaguardata ma ci sono tanti interessi che spingono a una ripresa del calcio professionistico a partire dalla Serie A".