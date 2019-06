© foto di Daniele Buffa/Image Sport

La Triestina e Massimo Pavanel ancora insieme. Questo almeno stando alle parole pronunciate ieri dall'amministratore unico, Mauro Milanese, al termine dell'incontro col tecnico legato al club rossoalabardato da un altro anno di contratto. In realtà, secondo TrivenetoGoal.it, la conferma non sarebbe così scontata, senza rinnovo, e così si spiegherebbe il suo silenzio. Lunedì o martedì previsto un altro faccia a faccia tra le parti, per risolvere in maniera definitiva la questione.