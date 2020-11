Triestina, Milanese: "Ho chiesto a Ghirelli di fermare il campionato per qualche settimana"

Attraverso un comunicato ufficiale, la Triestina, congiuntamente con la sua affiliata A.s.d. Triestina Victory, ha fatto sapere che è stato deciso "di sospendere per le prossime due settimane tutte le attività delle squadre giovanili sia dell'U.S. Triestina Calcio che della Triestina Victory. Le decisioni prese nei giorni scorsi sia dalle autorità competenti che dalle singole federazioni, la sospensione dei campionati dovuta all'evolversi del quadro generale legato al Covid-19, hanno portato la nostra Società a prendere questa decisione, tanto sofferta quanto ponderata, rafforzata anche dal confronto costruttivo condiviso con altre realtà professionistiche. Sin dall'inizio di questo prolungato periodo di emergenza sanitaria la Società ha lavorato per rispettare scrupolosamente tutti i protocolli, dando così la possibilità a tutti i nostri giovani di allenarsi in totale sicurezza. Considerando però l'aumentare dei contagi a livello nazionale, il senso di responsabilità a tutela della salute di tutti i nostri tesserati, giocatori e tecnici quotidianamente impegnati sul campo, deve essere necessariamente messo davanti a qualsiasi altra cosa. Per questo motivo vengono sospese tutte le attività, tenendo monitorato l'evolversi della situazione con la speranza di poter al più presto riprendere la regolare attività di tutte le nostre squadre giovanili".

Successivamente a questo, ecco il commento dell'Au alabardato Mauro Milanese: "Siamo arrivati a un momento in cui la salute è più importante del calcio, abbiamo visto che a scuola, tra i parenti, in Triestina, tutti abbiamo conoscenze di persone ammalate. Certo, il virus non è più mortale come prima, e noi anche ai bambini abbiamo dato le stesse regole degli adulti, ma i piccoli così non si divertono: con la sospensione dei campionati poi è arrivato l'obbligo morale di fermare questa emorragia che si sta diffondendo, si deve giocare per divertirsi, no per ammalarsi. Non credo faccia male a nessuno uno stop di due settimane, poi vedremo i nuovi DPCM di Conte cosa diranno. Tra l'altro la nostra prima squadra è in emergenza totale, in un torneo che al momento registra quasi 200 atleti positivi, il calcio deve riflettere. Ho chiesto al Presidente Ghirelli di fermare il campionato per qualche settimana, non abbiamo Coppe Europee o Europei, dobbiamo evitare di falsare i campionati permettendo alle tante società colpite dal virus di normalizzare la propria posizione garantendo così la regolarità del torneo: posticipiamo tutto di un mese e poi finiamo i campionati, non succede nulla. Anzi, si evita di far girare anche troppe persone che rischiano di divenire vicolo di contagio".