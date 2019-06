© foto di Monia Bracciali

Mauro Milanese, amministratore unico della Triestina, a Trivenetogoal ha confermato la decisione di proseguire con Massimo Pavanel sulla panchina alabardata: "L'incontro di oggi? Lo avevo già confermato domenica sera, per me non ci sono mai stati dubbi. Il contratto prolungato? Non ne abbiamo parlato. Sarà il nostro allenatore anche per la prossima stagione”.