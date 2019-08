Triestina, Milanese: "Per la Juve noi siamo un avversario credibile"

© foto di Monia Bracciali

Mauro Milanese, amministratore unico della Triestina, è intervenuto ai microfoni di Sport in the City commentando l’arrivo della Juventus al Rocco di questa sera: "È stata una decisione velocissima, quando noi siamo usciti dalla Coppa Italia alla Juve servirà un’amichevole e Sarri ne voleva una su un campo bello. A quel punto c’è stato un giro di telefonate e abbiamo combinato, loro arriveranno in giornata e poi torneranno subito con l’aereo privato a Torino. Speriamo di non prendere troppi gol, perché il divario è enorme, ma siamo contenti che la Juventus ci consideri un partner credibile per questo tipo di eventi. L’obiettivo è prepararci per il Gubbio, speriamo di iniziare con una vittoria perché lo scorso anno abbiamo pareggiato due volte per 2-2, sia all’andata che al ritorno”.