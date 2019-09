Dopo l’esonero di Massimo Pavanel in casa Triestina è caccia a un nuovo allenatore che possa provare a portare in Serie B la squadra giuliana, anche se in questo momento vige l’incertezza. In pole sembrava esserci Bepi Pillon, ex Pescara, una pista che si è raffreddata sia per problemi legati ai collaboratori del tecnico sia per i dubbi dello stesso Pillon sullo scendere di categoria. Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport gli altri nomi in lizza sono quelli di Andrea Sottil, Carmine Gautieri e Massimo Drago, con sullo sfondo la suggestione Delio Rossi. Nel frattempo in panchina contro l’Arzignano dovrebbe andare il tecnico della Berretti Nicola Princivalli.