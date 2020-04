Triestina, Princivalli: "Bisogna chiudere i campionati, anche giocando in estate"

Il vice allenatore della Triestina Nicola Princivalli ha parlato a Il Piccolo del momento di stop forzato a causa del Coronavirus e della volontà di tornare in campo: “È tutto stranissimo e assurdo, credo che questo periodo vada preso come se fosse la pausa estiva, quella che va da giugno a metà luglio, e poi ripartire giocando d'estate. La speranza è l'ultima a morire e pensiamo che queste possano essere le nostre ferie anche se passata in casa. - continua Princivalli – Bisogna andare avanti e finire la stagione, ci sono società che hanno investito tanto e bisogna trovare una soluzione per chiudere i campionati”.