Turris, schiarita in vista sullo stadio: salgono le opzioni Potenza e Avellino

La Turris è alla ricerca di un impianto in cui giocare le gare interne nella prossima stagione di Serie C non potendo al momento utilizzare il proprio stadio. Secondo quanto rivelato da Tuttoturris.com dopo tanti no, l'ultimo da parte del Monopoli, si sarebbero aperti due spiragli: uno con il Potenza e l'altro con l'Avellino. Resta però il problema che al momento sia al Viviani sia al Partenio giocano due squadre – Potenza e Picerno nel primo, Avellino e Casertana nel secondo – e questo potrebbe complicare ulteriormente i piani del club campano anche se questo dettaglio non è ostativo ai fini dell'iscrizione, a patto che la disponibilità dell’impianto da parte del relativo comune non presenti vincoli di sorta, come ad esempio la limitazione ad un giorno particolare. In giornata ci saranno nuovi incontri con l'ipotesi Potenza che al momento appare in vantaggio su quella irpina.