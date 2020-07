Tutti vogliono Massimo Coda. Bari pronto a sfidare altre cinque corazzate

vedi letture

Dopo averlo inserito nella lista dei possibili obiettivi di mercato per la sessione di gennaio il Bari è pronto al ritorno di fiamma. Stiamo parlando di Massimo Coda, attaccante del Benevento che si è svincolato lo scorso 30 giugno dal club fresco di promozione in Serie A. A riportare la notizia è il quotidiano Il Mattino che per l'attaccante ex Parma parla di interessamenti anche da parte di altri club del calibro di SPAL, Ascoli, Monza, Vicenza e Palermo.