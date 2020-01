© foto di Michele Maraviglia/UC AlbinoLeffe

Con una nota ufficiale, l'AlbinoLeffe comunica di aver ceduto a titolo definitivo al Rimini le prestazioni sportive del calciatore Francesco Agnello.

La società seriana ringrazia sentitamente l'atleta per l'impegno profuso in questi 3 anni e mezzo in maglia bluceleste e augura allo stesso le migliori fortune per il suo futuro professionale.