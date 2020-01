UFFICIALE: Albinoleffe, risoluzione del contratto con Mandelli

Fonte: www.albinoleffe.com/

© foto di Michele Maraviglia/UC AlbinoLeffe

U.C. AlbinoLeffe comunica di aver risolto consensualmente il contratto di prestazione sportiva con il calciatore Lorenzo Mandelli.

A Lorenzo un sentito ringraziamento per l'impegno profuso e la serietà dimostrata durante l'intera permanenza in bluceleste e un grosso in bocca al lupo per il suo futuro professionale.