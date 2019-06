UFFICIALE: Alessandria, preso Cleur dalla Virtus Entella

© foto di Federico Gaetano

L'Alessandria comunica l'ingaggio con la formula del trasferimento a titolo temporaneo annuale del giocatore Gabriel Cleur. Cleur, difensore di fascia destra, Italo-australiano, proviene dall'Entella, società dove è cresciuto calcisticamente, esordendo in serie B e in C, dopo il suo trasferimento dall'Australia al nostro paese.