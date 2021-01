tmw Entella, Cleur ci crede: "Ora sappiamo che la squadra può far bene in B"

Nell'intervista rilasciata a TMW, il terzino dell'Entella Gabriel Cleur ha parlato della svolta stagionale dei suoi, arrivata con un filotto di vittorie che hanno dato una sterzata alla classifica: "E' stato molto importante, specie la partita contro il Pescara. C'era un po' di ansia, fretta di raccogliere la vittoria. Lì sapevamo che saremmo ripartiti. Sapevamo che avremmo potuto far bene. Ora sappiamo che la squadra può far bene in B. La classifica è migliorata rispetto a un mese fa ma le altre squadre sono vicine una all’altra. Non ne siamo ancora usciti, ci sono ancora tante partite da giocare".