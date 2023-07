ufficiale Ancona, arriva dalla Serie A il rinforzo per la difesa: è Dutu della Fiorentina

Dopo l'esperienza al Gubbio nella seconda parte della stagione scorsa per Eduard Dutu c'è una nuova esperienza in Serie C, questa volta da inizio stagione. L'Ancona ha infatti annunciato l'arrivo del centrale difensivo italo-rumeno di proprietà della Fiorentina. Questa la nota ufficiale del club dorico:

"L’ U.S. Ancona annuncia il tesseramento di Eduard Dutu (’01), difensore che arriva in prestito dalla ACF Fiorentina fino al 30 giugno 2024. Il difensore, nella scorsa stagione, era alla Reggina in Serie B. Poi, durante la sessione invernale, è approdato al Gubbio (10 presenze)".