ufficiale Ancona, innesto di peso per l'attacco: ecco Kristoffersen

L’U.S. Ancona comunica di aver raggiunto l’accordo con la Salernitana per il trasferimento a titolo definitivo di Julian Kristoffersen, con contratto fino al 30 giugno 2024. Alto 199 centimetri, Julian è un attaccante contraddistinto da un grande fisico e dall’abilità nel gioco aereo. Nato a Horten, in Norvegia, il 10 maggio 1997, ha mosso i primi passi nel mondo del calcio con la maglia della formazione della sua città natale, l’Ørn-Horten.

Successivamente, ha militato nel FK Copenaghen per poi debuttare nella Superligaen. Nell’estate del 2017 è passato al sodalizio svedese del Djurgården di Stoccolma per poi, nel biennio successivo, rientrare in Danimarca per militare nell’Hobro. Nel marzo 2020 si è trasferito in Corea del Sud, indossando i colori dei Jeonnam Dragons. Dopo la rescissione col club asiatico, nel 2021 il giocatore è arrivato in Italia firmando per la Salernitana.

Con il club campano è sceso in campo complessivamente in nove occasioni, tra cui due volte in Serie A, entrambe contro la Roma. Trascorsi anche nel Cosenza (cinque presenze in B). Nel gennaio scorso, il passaggio alla Virtus Verona (Serie C girone A), 9 presenze 3 reti.