Ufficiale Kristoffersen nuovo giocatore della Pro Sesto: è ufficiale il trasferimento dall'Ancona

Pro Sesto 1913 comunica di aver acquisito a titolo definitivo dall’Ancona il diritto alle prestazioni sportive di Julian Kristoffersen. Nato a Horten, in Norvegia il 10 maggio 1997, Kristoffersen è una punta centrale con all’attivo 2 presenze in Serie A, 11 in Serie B, 40 in Superliga e 12 in Serie C. L’attaccante classe 1997 ha iniziato la sua carriera con la maglia dell’Ørn-Horten, squadra della sua città natale. Successivamente ha militato nel FK Copenaghen, per poi debuttare in Superliga (massima serie danese)

Nel 2017 è passato al Djurgården, squadra svedese e, nel biennio successivo, ha militato per l’Hobro, in Danimarca.Nel 2021, dopo un’esperienza in Corea del Sud, il giocatore è passato alla Salernitana. Con il club campano, Kristoffersen ha totalizzato 9 presenze tra Serie A, B e Coppa Italia. Sempre durante la stagione 2021/22 è sceso in campo 5 volte con la maglia del Cosenza (Serie B)

Lo scorso anno ha vestito la maglia della Virtus Verona totalizzando 12 presenze e 4 gol, mentre nella prima parte della stagione in corso, con l’Ancona, è sceso in campo 12 volte tra Campionato di Serie C (girone B) e Coppa Italia Serie C. Kristoffersen ha vestito anche la maglia della Nazionale Norvegese con le formazioni Under 16/17/18/21.

A Julian il benvenuto in casa Pro Sesto, con i migliori auguri per un prosieguo di stagione ricco di soddisfazioni!