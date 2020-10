ufficiale Arezzo, che colpo in attacco! In amaranto arriva Cerci

"C'è una ciliegina: c'è un giocatore che ha deciso di sposare il nostro progetto. Un giocatore che con tanta voglia di rivalsa ha deciso di scommettere con noi, Alessio Cerci": con queste parole, nella conferenza stampa odierna, il Ds dell'Arezzo Di Bari annuncia l'arrivo in amaranto di Alessio Cerci.

Per l'attaccante classe '87, reduce dall'esperienza con la Salernitana, è la prima volta in Serie C, categoria dove arriva dopo un lungo percorso tra Serie B, Serie A e calcio estero.