Fonte: www.usavellino1912.com/

A seguito dell'ottenimento del transfer internazionale, il club comunica di aver tesserato il centrocampista Tomàs Federico. Nato a Rafaela (Argentina, Departemento Castellanos) il 18/05/1998, Federico è un centrocampista centrale con caratteristiche difensive.

Così l'amministratore Circelli: "Federico è stata una scelta della società, un giocatore giovane, del 1998, che ha alle spalle già esperienze nei campionati professionistici argentini. In biancoverde può crescere e può essere di aiuto per l'Avellino di oggi e di domani".

L’Us Avellino comunica di aver rescisso in maniera consensuale il rapporto con il tesserato Silvio Petrucci. Il club augura all’atleta, che in questi mesi si è distinto per il grande impegno profuso, le migliori fortune umane e professionali.