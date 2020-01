UFFICIALE: Bari, arriva il terzino Matteo Ciofani dal Pescara

Fonte: www.sscalciobari.it/

La SSC Bari S.p.A. comunica di aver acquisito a titolo definitivo dalla Delfino Pescara 1936 i diritti delle prestazioni sportive del calciatore Matteo Ciofani (26 febbraio 1988, Avezzano).

Il duttile difensore abruzzese è a disposizione di mister Vivarini ed ha già svolto la prima seduta di allenamento con i nuovi compagni.

Dopo la trafila delle giovanili tra San Benedetto dei Marsi, Pescina e Pescara, il difensore marsicano esordisce in Serie B proprio con la formazione pescarese nella stagione 2007-08. Con Bitonto prima e Angolana poi, gioca un campionato e mezzo di D, passando poi all’Ascoli nella stagione 2009-10, totalizzando più di 70 presenze nei tre anni passati in bianconero. Disputa il campionato ’12-’13 con la maglia della Ternana per poi rendersi protagonista, dal 2013 al 2018 della cavalcata del Frosinone dalla Serie C alla massima serie (’15-’16, sarà proclamato cittadino onorario di Frosinone assieme a tutta la squadra, totalizzando con i frusinati 142 presenze e 7 reti. Dal 2018 di ritorno al Pescara dove fino ad oggi è sceso in campo 33 volte segnando 2 reti.