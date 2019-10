© foto di Giuseppe Scialla

L' A.S. Bisceglie Calcio è lieta di comunicare che nel tardo pomeriggio di ieri Claudio Ferrante, in presenza dei suoi genitori, ha firmato un contratto che lo legherà al club neroazzurastellato per i prossimi 3 anni. A Claudio un grande in bocca al lupo per il prosieguo della sua carriera sportiva