© foto di Federico Gaetano

Come ampiamente anticipato dalla nostra redazione, Gianluca Frabotta (20) è stato ingaggiato dalla Juventus per la formazione under 23. Il terzino sinistro, già nazionale di categoria, continuerà dunque a giocare nella terza serie, dove ha già vestito le maglie di Renate e Pordenone. Il giocatore arriva a titolo definitivo dal Bologna, contratto già depositato.