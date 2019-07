UFFICIALE: Catania, acquistato il difensore Pinto dal Parma

Il Calcio Catania comunica di aver acquisito a titolo definitivo dal Parma Calcio 1913 il diritto alle prestazioni sportive del calciatore Giovanni Pinto, nato a Locorotondo (Bari) il 19 settembre 1991. Il difensore pugliese, che ha sottoscritto un contratto biennale, ha indossato recentemente, in Serie B, le maglie del Pescara (2018/19) e dell’Ascoli (2017/18). Cresciuto nell’Ars et Labor Grottaglie, l’esterno sinistro ha militato per quattro stagioni nel Monopoli, sommando in terza serie 63 presenze, 5 gol e 11 assist nell’arco di due campionati. Pinto si aggregherà domani ai nuovi compagni, già in ritiro a Torre del Grifo.