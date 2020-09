ufficiale Catanzaro, Celiento e De Risio passano al Bari

vedi letture

Attraverso una nota ufficiale, il Catanzaro comunica di avere ceduto al Bari i calciatori Daniele Celiento e Carlo De Risio. Ai due calciatori la società giallossa, come da comunicato, tiene a rivolgere un sentito ringraziamento per l’attaccamento alla maglia, la professionalità e l’impegno dimostrato nelle ultime stagioni in giallorosso, rivolgendo loro un in bocca al lupo per gli impegni futuri.