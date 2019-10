© foto di Daniele Buffa/Image Sport

"Stamattina abbiamo esonerato il mister Auteri, qualsiasi separazione è sempre una cosa che fa male e vuol dire che qualcosa non ha funzionato. Abbiamo fatto questa scelta perché crediamo che questo non è il cammino che ci aspettavamo dopo un anno di Auteri, può darsi che alcune cose non sono andate nel migliore dei modi e abbiamo deciso di esonerarlo. Abbiamo dato l'incarico a mister Grassadonia". Così il presidente del Catanzaro Floriano Noto ufficializza in conferenza stampa l'esonero di Gaetano Auteri e l'arrivo in panchina di Gianluca Grassadonia. Per lui contratto fino a giugno e rinnovo automatico in caso di promozione.