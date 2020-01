© foto di Andrea Rosito

La Cavese 1919 srl comunica di aver acquisito a titolo temporaneo fino al 30 Giugno 2020, il diritto alle prestazioni sportive dell’esterno basso sinistro di difesa Niccolò Ricchi dal Ravenna FC 1913, ma di proprietà dell’Empoli FC.

Nato a Firenze il 10 Dicembre 2000, è cresciuto nel settore giovanile dell’Empoli (in Primavera oltre 50 presenze e 2 reti), quest’anno al Ravenna in Lega Pro: 13 presenze (11 in campionato e 2 in Coppa Italia).