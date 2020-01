Fonte: https://comofootball.com/

© foto di Sinisa Erakovic/Foto Olimpia

Eric Lanini è un nuovo giocatore del Como. L’attaccante classe 1994 arriva dal Parma con la formula del prestito secco fino a giugno. Per Lanini si tratta di un ritorno, avendo giocato a Como nell’anno dell’ultima Serie B.

Eric la scorsa stagione è stato protagonista con la maglia dell’Imolese, segnando complessivamente 18 gol in 40 presenze e contribuendo a portare la propria Squadra fino alla semifinale playoff. Cresciuto nel settore giovanile della Juventus, in carriera ha giocato anche per Virtus Entella, Lanciano, Matera, Padova, Vicenza e, nella prima parte di questa stagione, alla Juventus Under 23.