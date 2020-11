ufficiale Dietrofront Arezzo. Niente transfer per Melgrati, annullato il tesseramento

Era stato ufficializzato lo scorso 28 ottobre, ma Riccardo Melgrati non difenderà i pali dell'Arezzo: non è stato infatti possibile, per il club, ricevere il transfer dalla Spagna per il classe '94.

Di seguito la nota ufficiale della società toscana: "La S.S. Arezzo comunica, con rammarico, che per via dell’impossibilità di ricevere il transfer dalla Spagna, il calciatore Riccardo Melgrati non potrà essere tesserato con il Cavallino prima del mercato di gennaio, quando la sua figura verrà nuovamente presa in esame".