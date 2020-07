ufficiale Dopo quattro anni, la Vis Pesaro saluta capitan Paoli

vedi letture

Dopo quattro anni, la Vis Pesaro saluta Lorenzo Paoli: a comunicarlo, mediante una nota ufficiale, il club biancorosso.

Che ha poi mandato un messaggio al capitano: "Caro Lorenzo, non è mai facile lasciarsi. In questo momento di saluti, noi Vis Pesaro 1898 vogliamo pensare alle centinaia di battaglie fatte e giocate insieme, nelle quali, sia nelle sconfitte che nelle vittorie, hai sempre dato tutto, onorando al meglio la maglia biancorossa. Questa è stata, è e sarà la tua casa. Ti facciamo un grande in bocca al lupo per il prosieguo della tua carriera e nella vita!

Arrivederci Capitano! Forza Vis!".