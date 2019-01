UFFICIALE: Feralpisalò, preso Contessa a titolo definitivo dal Padova

© foto di Uff. Stampa Feralpisalò

La Feralpisalò comunica ufficialmente di aver acquisito, a titolo definitivo dal Padova, il diritto alle prestazioni sportive del calciatore Sergio Contessa. Il difensore ha sottoscritto un contratto fino al 30 giugno 2021. "Cambiare a metà anno non è mai facile - afferma Contessa - ma la volontà della dirigenza verdeblu mi ha convinto a trasferirmi per iniziare questa nuova avventura. So che non sarà facile, ma metterò il massimo impegno per contribuire a quelli che sono gli obiettivi della Società. Ringrazio il Presidente e tutti coloro, dal Direttore allo staff tecnico, che mi hanno voluto qui".