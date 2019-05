UFFICIALE: Fermana, addestramento tecnico per Nasic e Nepi

© foto di Uff. Stampa Fermana

La Fermana guarda al futuro e annuncia di aver legato al club Armin Nasic, centrocampista classe 2000, e Alessio Nepi, attaccante classe 2000. I due giovani instaureranno con la società gialloblù l'addestramento tecnico a partite dal primo luglio. Il primo, proveniente dal settore giovanile, aveva iniziato la passata stagione con la Fermana, aggregato in prima squadra, per poi essere trasferito al Montegiorgio, in serie D a “farsi le ossa”, col mercato di dicembre. Lì ha realizzato tre gol. Il secondo invece si è messo in luce con la Berretti gialloblu nella stagione 2017-2018 e nella stagione appena conclusa, più volte aggregato in prima squadra. Proprio con la prima squadra Nepi ha esordito al Bruno Recchioni nella partita contro il Ravenna il 7 ottobre 2018 facendosi poi apprezzare in altre gare e tenendo testa ad avversari navigati come è accaduto contro la Ternana.