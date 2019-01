UFFICIALE: Fermana, Calzola va in prestito al Campobasso

© foto di Uff. Stampa Fermana

E' ufficiale un movimento in uscita per la Fermana: Edoardo Calzola, terzino sinistro classe 1999, andrà in prestito al Campobasso in serie D. L’idea - evidenzia la nota ufficiale del club - è quella di offrire a Calzola la possibilità di avere maggiore continuità, proseguendo il percorso di crescita già iniziato lo scorso anno quando ha affrontato il Campionato di serie D con la Vis Pesaro da protagonista, vincendo il torneo.