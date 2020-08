ufficiale Fermana, confermato il difensore Manetta per la prossima stagione

La Fermana comunica di aver raggiunto l’accordo anche per la stagione 2020-2021 con il difensore Marco Manetta. Una conferma voluta dalla società canarina dopo l’ottima stagione disputata dallo stesso difensore in questa annata con 23 presenze totali (di cui 21 da titolare) e un gol pesantissimo realizzato in casa del Padova, ultimo successo stagionale per i gialloblù.