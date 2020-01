La Fermana comunica di aver acquisito a titolo definitivo fino al prossimo 30 giugno le prestazioni del difensore centrale Andrea Bonetto, classe 1997, proveniente dal Vicenza. Nelle ultime due stagioni in C ha collezionato 27 presenze con le maglie del Bassano e dello stesso Vicenza mentre in precedenza ha giocato in D con Mestre e Altovicentino per un totale di 50 presenze e due reti in due stagioni.