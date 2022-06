ufficiale Arzignano, rinnovo in difesa. Bonetto prolunga per una stagione con opzione

Ancora un rinnovo per la neo promossa Arzignano, che prolunga con Andrea Bonetto: sottoscritto un contratto annuale con opzione di rinnovo per il difensore.

Ecco la nota della società:

"Andrea Bonetto resta in Gialloceleste e torna nei Professionisti. L’Arzignano Valchiampo ufficializza la permanenza del giocatore nella rosa 22-23 di Mister Bianchini. Per lui un contratto annuale con opzione di rinnovo.

Bonetto con Enrico Gastaldello, membro del CdA

Difensore centrale classe ’97, originario della provincia di Vicenza, Andrea Bonetto è arrivato in via dello Sport ad agosto 2021 dalla Serie C dove ha militato con le maglie di Fermana Football Club, Lanerossi Vicenza e Bassano. Torna perciò in Lega Pro, categoria che conosce bene e che ha conquistato da protagonista nella stagione 21-22 appena conclusa.

Cresciuto nel settore giovanile del Bassano, vive subito due anni di Serie D con i colori di Altovicentino e Mestre. Rientrato a Bassano, milita in Serie C un anno in giallorosso e successivamente un’altra stagione e mezza con la maglia biancorossa del Lanerossi, dopo l’acquisto del Vicenza Calcio da parte della proprietà. Seguono le stagioni alla Fermana, sempre in Terza Serie.

Educazione e professionalità lo contraddistinguono. In Gialloceleste è diventato subito un elemento importante della rosa e un esempio in campo e nello spogliatoio. Nonostante un infortunio trovato sul campo del Caldiero Terme durante la Sesta Giornata del Girone di Ritorno lo abbia costretto ad uno stop, nella stagione 21-22 ha collezionato 23 presenze totali, tra Campionato, Coppa Serie D e Poule Scudetto, 2 reti e 1715 minuti di gioco. Il suo rientro in campo al minuto 9 del secondo tempo dell’ultima Giornata di Serie D, nella cornice dello stadio Ballarin di Chioggia contro l’Union Clodiense, ha fortemente contribuito al raggiungimento della vittoria finale del Girone C e ha regalato l’emozione di un potente tiro da fuori che ha colpito la traversa.

Anche in Serie C proseguirà con il suo numero 21.

Grazie Andrea!

Felici e onorati di averTi ancora con noi!".