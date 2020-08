ufficiale Fermana, triennale per l'attaccante Nepi. Rescissione per Zerbo

vedi letture

La Fermana comunica ufficialmente il ritorno in gialloblù dell’attaccante classe 2000 Alessio Nepi, dopo l'ottima annata in prestito vissuta in Serie D prima al Montegiorgio e poi alla Jesina dove in totale ha messo a segno otto reti, risultando il secondo miglior marcatore under in tutta Italia nei nove gironi di Serie D. Arrivato alla Fermana dall’Ascoli qualche stagione fa, si è messo subito in evidenza nella formazione Berretti a suon di reti tanto da meritare diversi spezzoni in prima squadra. Lo scorso anno una stagione prolifica in Serie D ed ora il primo contratto da professionista, un triennale per lui.

La Fermana annuncia che nella giornata di oggi è stato raggiunto l'accordo per la rescissione del contratto con l'attaccante Gabriele Zerbo. Al calciatore va un grande in bocca al lupo da parte della società per il proseguo della sua carriera.