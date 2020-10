ufficiale Foggia, preso il difensore Lorenzo Del Prete

vedi letture

Il Foggia ha ufficializzato l'acquisto del difensore Lorenzo Del Prete, classe 1986 e rimasto svincolato la scorsa estate dopo l'esperienza al Trapani. Del Prete, che in rossonero indosserà la maglia numero 36, vanta oltre 250 presenze in Serie B con Frosinone, Pescara, Nocerina, Novara, Crotone, Perugia e Catania, un centinaio in C con le maglie di Lanciano, Pizzighettone e Juventus U23 e cinque apparizioni in Serie A con la maglia del Siena, nella stagione 2008-09.