A.S. Giana Erminio comunica di aver acquisito in data odierna e sino al 30 giugno 2019 le prestazioni sportive del calciatore Maicol Origlio, arrivato con la formula del prestito dalla S.S. Monza 1912. Terzino sinistro di 182 cm di altezza, nato a Torino il 17 febbraio 1997, Maicol è cresciuto nelle giovanili del Torino. Con i granata ha giocato sino alla Primavera per poi approdare al Monza nella stagione 2016/17, l’anno della vittoria del campionato e della promozione dalla Serie D alla Serie C. Con i biancorossi ha messo a segno 4 gol in 58 presenze.