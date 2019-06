Antonio Soda non sarà l'allenatore del Gozzano per la prossima stagione di Serie C. A dare l'annuncio ufficiale è stata la stessa società piemontese tramite i propri canali ufficiali. Ecco quanto si legge nel comunicato:

A.C. Gozzano comunica che per la prossima stagione Antonio Soda non sarà più l’allenatore della Prima Squadra rossoblú avendo gli stessi deciso consensualmente di non proseguire la collaborazione.

La Società lo ringrazia vivamente per il lavoro svolto che, grazie alla sua esperienza, al suo impegno ed alle sue doti tecniche è riuscito a guidare la squadra al raggiungimento dell’obiettivo della salvezza nella prima storica stagione tra i professionisti. Buoni risultati ottenuti anche in Coppa Italia, portando la squadra rossoblù fino ai quarti di finale. Da esaltare, inoltre, il suo lavoro nel valorizzare i nostri giovani calciatori.

A.C.Gozzano ringrazia Mister Soda per la professionalità dimostrata e gli augura le migliori fortune professionali".