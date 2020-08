ufficiale Gubbio, colpo in attacco. Arriva l'ex Juventus Pasquato

As Gubbio 1910 comunica di aver acquisito in data odierna le prestazioni sportive del calciatore Cristian Pasquato attaccante nato a Vigonza(PD) il 20 Luglio 1989. Pasquato è cresciuto calcisticamente nelle giovanili del Padova e poi del Montebelluna prima di approdare alla Juventus squadra con la quale fa il suo esordio in serie A. Successivamente veste le maglie di Empoli, Triestina, Modena, Lecce, Torino, Bologna, Padova, Pescara, Livorno prima di affrontare due esperienze all’estero in Russia con il Krylya Sovetov e poi in Polonia con il Legia Varsavia. La scorsa stagione ha fatto rientro in Italia accasandosi al Campodarsego in serie D. Con la nostra maglia disputerà il primo campionato di serie C della sua prestigiosa carriera.