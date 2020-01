UFFICIALE: Gubbio, il giovane Conti passa in prestito al Bastia

© foto di Luca Marchesini/TuttoLegaPro.com

Operazione in uscita per il Gubbio. La società umbra ha ceduto il centrocampista Andrea Conti al Bastia fino al 30 giugno del 2020. Impiegato solamente in Coppa Italia di Serie C lo scorso 4 agosto, contro il Fano, Conti scende quindi in Serie D ed è già a disposizione di mister Ortolani per il prossimo impegno in campionato del Bastia, contro i toscani dell'Aquila Montevarchi.