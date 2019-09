UFFICIALE: Hajduk Spalato, dal 1 ottobre arriva l'ex ds del Catania Argurio

© foto di Sarah Furnari/TuttoLegaPro.com

Avventura croata per Christian Argurio, che come vi abbiamo raccontato in giornata saluta il ruolo di ds del Catania. L'Hajduk Spalato ha infatti annunciato l'arrivo del dirigente italiano, che avrà il compito di guidare lo scouting del club croato, collaborando con il ds Sasa Bjelanovic. L'incarico inizierà dall'1 ottobre, e il Catania ha comunicato che il rapporto si risolverà di comune intenzione dal 30 settembre. Attraverso il sito ufficiale del club, lo stesso Argurio ha indirizzato il suo saluto ai tifosi etnei: “Congedandomi, ringrazio sinceramente il Calcio Catania, in tutte le sue componenti ed aree, per avermi dato l’opportunità di maturare sul piano professionale e soprattutto personale. Ho avuto il privilegio di operare per una società che mi ha sempre garantito fiducia, rispetto e considerazione; il gruppo di lavoro, ad ogni livello, è composto da uomini e donne competenti, che alla professionalità aggiungono tanto cuore e un grande senso d’appartenenza, un tratto che rende l’esperienza rossazzurra diversa da tutte le altre e destinata a rimanere impressa nella memoria. Il patron Pulvirenti e il Direttore Lo Monaco mi hanno incoraggiato e supportato costantemente: quest’ultimo, che in passato ha ricoperto con successo il mio ruolo, ha guidato la mia crescita professionale offrendomi continuamente preziosi insegnamenti e grandi stimoli, anche esortandomi con forza a migliorare e dando l’esempio in termini di quotidiana abnegazione. Grazie anche a tutti i componenti del Consiglio di Amministrazione, dal Presidente Davide Franco agli altri. Lascio il Catania che in realtà non lascerò mai, sul piano emotivo, e mi auguro che questi calciatori, validi professionisti e bravi ragazzi, guidati da uno staff tecnico diretto da un allenatore esperto e capace, riescano a regalare alla città quella promozione che indubbiamente merita e che noi abbiamo sfiorato ma non afferrato, nelle ultime due stagioni. Ai tifosi del Catania mi rivolgo con sincerità: questo grande insieme rossazzurro vale tanto, in termini calcistici e umani, e merita il vostro fondamentale e impareggiabile sostegno. Siete davvero straordinari e vi abbraccio idealmente perché riconosco in voi passione e valori. Grazie di tutto”.