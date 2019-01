UFFICIALE: Imolese, nuovo arrivo tra i pali. C'è Turrin dall'Atalanta

© foto di Alberto Sartor

Alessandro Turrin è un nuovo giocatore dell'Imolese Calcio 1919. Il portiere, classe 1997, arriva a titolo temporaneo dall'Atalanta, dopo una prima parte di stagione nella quale aveva giocato, sempre in prestito, alla Virtus Francavilla (dove ha collezionato 4 presenze in campionato e 1 in Coppa Italia di C).