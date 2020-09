ufficiale Juve Stabia, ingaggiato il portiere Lazzari: "Darò il massimo per questa maglia"

La S.S. Juve Stabia comunica l’accordo per l’acquisizione delle prestazioni sportive del portiere Daniele Lazzari, classe ’97, fino al 30 giugno 2021. Il calciatore, nativo di Roma, è cresciuto calcisticamente nella S.S. Lazio, oltre che nel Trapani Calcio e nel Bari. Ha vestito anche le maglie di Racing Roma, Flaminia Civita Castellana, Lupa Roma, Rieti e Salernitana. Queste le prime dichiarazioni: “Sono molto contento ed entusiasta di essere arrivato in una piazza prestigiosa come quella di Castellammare di Stabia. Darò il massimo per questa maglia e spero di togliermi molte soddisfazioni con la Juve Sabia”.