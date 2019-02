UFFICIALE: L'Alessandria annuncia il giovane Robotti al Milan

© foto di Fabrizio Pozzi

Dopo i pesanti acquisti per la formazione Primavera, il Milan ha provveduto ad ingaggiare un calciatore anche per la formazione under 17.

Lo rende noto il suo club di appartenenza, l'Alessandria, attraverso una nota sul sito ufficiale: "Con immenso orgoglio l’Alessandria Calcio annuncia che il proprio giovane centrocampista classe 2002 Giovanni Robotti nella giornata di oggi è stato ceduto a titolo definitivo all’AC Milan. Nell’augurare al nostro Giovanni di proseguire sempre più brillantemente la sua crescita, vivissimi complimenti a tutto il settore giovanile grigio per quest’ultimo ottimo risultato raggiunto".