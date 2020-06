ufficiale Lecco, arriva il rinnovo di capitan Malgrati

Attraverso una nota ufficiale, il Lecco comunica di aver prolungato il contratto di Andrea Malgrati, pronto a iniziare la sua terza stagione all’ombra del Resegone. Capitano e lecchese doc, il classe '83, nell’ultima stagione è sceso in campo 23 volte tra Serie C e Coppa Italia C, mettendo al servizio della squadra esperienza e leadership: 62 gare in totale, 2 gol all'attivo.