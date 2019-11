UFFICIALE: Lecco, salutano Alborghetti e Pedrocchi

© foto di Tommaso Sabino/TuttoLegaPro.com

Attraverso il proprio sito ufficiale, il Lecco rende noto di aver operato due "tagli" in rosa, salutando Mattia Alborghetti e Jordan Pedrocchi: "Le strade della Calcio Lecco 1912 e di Mattia Alborghetti si separano dopo più di una stagione passata insieme. A Mattia vanno i ringraziamenti dei Presidenti, della dirigenza e di tutto lo staff per la serietà messa a disposizione per la causa bluceleste, sia in campo che fuori. Con la maglia del Lecco, Alborghetti è sceso in campo 17 volte, ricoprendo sia il ruolo di terzino destro che quello di centrale di difesa. Calcio Lecco 1912 ringrazia di cuore Jordan Pedrocchi per il lavoro e il contributo messo a disposizione all’ombra del Resegone. I Presidenti, la dirigenza e tutto lo staff lo ringraziano per questo anno e mezzo passato insieme, dove Jordan ha disegnato calcio e dato ritmo alle nostre manovre offensive. In maglia bluceleste Pedrocchi ha collezionato 7 gol e 6 assist in 43 presenze, risultando il faro del centrocampo dello scorso anno".