Antonio Cardore non è più un giocatore della Lucchese. A comunicarlo la stessa società attraverso una nota ufficiale:

"La A.S. Lucchese Libertas 1905 comunica di aver rescisso consensualmente il contratto di Antonio Cardore, centrocampista classe ’97, arrivato a Lucca nell’estate 2017.

Società, staff e compagni di squadra ringraziano il giocatore per il grande impegno profuso in maglia rossonera, augurandogli inoltre numerosi soddisfazioni professionali per il futuro".