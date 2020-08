ufficiale Modena, Cargnelutti in prestito all'Alma Juventus Fano

Il Modena F.C. comunica che nella giornata di oggi, il difensore Riccardo Cargnelutti è stato ceduto in prestito annuale all’Alma Juventus Fano 1906. Riccardo già a gennaio 2020 era andato in prestito alla società marchigiana, al club amaranto e al difensore il più sentito in bocca al lupo per l’annata sportiva 2020/2021.