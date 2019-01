UFFICIALE: Monza, dal Verona arrivano Fossati e Bearzotti

Fonte: Monza1912.it

Ufficializzato il passaggio in biancorosso di Marco Fossati e Enrico Bearzotti, entrambi provenienti dall’ Hellas Verona.

Il centrocampista Marco Fossati, che già negli ultimi tempi si stava allenando con lo staff monzese, è nativo proprio della nostra città (5/10/1992). Ha iniziato i suoi primi passi calcistici nel Milan, per poi giocare nel Latina (serie C), Ascoli (B), Bari (B), Perugia (B) e Cagliari (B), per poi passare all’Hellas Verona dove ha esordito nella massima serie. Quasi 250 presenze nei professionisti. Il giocatore arriva al Monza a titolo definitivo con un contratto fino al 30/6/2020.

Dello stesso reparto Enrico Bearzotti, nato a Palmanova (Ud) il 22/10/1996, che approda in biancorosso a titolo temporaneo. Nella prima parte di questa stagione al Cosenza (serie B), è partito dalle giovanili del Portogruaro per poi giocare con Pordenone, Padova (C), Arezzo (C) e Hellas Verona, dove ha collezionato alcune presenze in serie A. Quasi 80 presenze tra i prof.

Arriva dal Club veneto con la formula del prestito con diritto di opzione ed obbligo di riscatto al verificarsi di determinate condizioni.