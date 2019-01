UFFICIALE: Monza, preso Anastasio. Arriva in prestito dal Napoli

Il Monza ufficializza l'arrivo del terzino sinistro Armando Anastasio, proveniente in prestito dal Napoli ma in questa prima parte di stagione al Cosenza. Nato il 24 Luglio 1996 a Napoli, è cresciuto nel vivaio della squadra della sua città. Dalla squadra partenopea si è mosso per maturare esperienza con le maglie di Padova e Albinoleffe in Lega Pro e di Parma e Cosenza in Serie B.